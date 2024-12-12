Ebru Şallı markette pilates yaptı, takipçilerinden tepki gecikmedi | Video
Eski manken Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Markette pilates yaptığı anları paylaşan Şallı, elle dokunulan yerlere ayakkabısıyla temas ettiği için takipçilerinden tepki aldı.
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