Ece Erken kırmızı bikinisiyle plajı yıktı geçti | Video

Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile çıktığı Çeşme tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak kırmızı bikinisiyle poz veren Ece Erken, fit vücuduyla herkesi kendine hayran bıraktı.