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OTOMATİK OYNAT
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Ece Erken kırmızı bikinisiyle plajı yıktı geçti | Video 17.08.2022 | 14:42
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Yarın evlenecek olan Petek Dinçöz kına gecesi yaptı | Video 15.08.2022 | 23:52
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İbrahim Çelikkol DJ oldu, konuklarını coşturdu | Video 14.08.2022 | 10:08
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Türkan Şoray Bodrum'da "Türkan" şarkısıyla coştu | Video 14.08.2022 | 09:13
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Nurgül Yeşilçay yeğeni Buse’nin düğününde kurtlarını böyle döktü! | Video 13.08.2022 | 16:56
Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile çıktığı Çeşme tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak kırmızı bikinisiyle poz veren Ece Erken, fit vücuduyla herkesi kendine hayran bıraktı.