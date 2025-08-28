Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol Ekrem Karaçayır’la evlendi!

Ünlü sunucu Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, bugün pilot nişanlısı Ekrem Karaçyır’la evlendi. Eda Erol ve Ekrem Karaçayır’ın düğününe birçok ünlü isim de katıldı. İşte düğünden ilk kareler!