Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol Ekrem Karaçayır’la evlendi!
Ünlü sunucu Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, bugün pilot nişanlısı Ekrem Karaçyır’la evlendi. Eda Erol ve Ekrem Karaçayır’ın düğününe birçok ünlü isim de katıldı. İşte düğünden ilk kareler!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol Ekrem Karaçayır’la evlendi! 28.08.2025 | 21:31
00:51
ATV'nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu 28.08.2025 | 20:38
00:20
00:54
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlendi! 28.08.2025 | 18:53
00:09
00:16
Avatar Atakan 36’ncı yaş gününü kutladı: Benim en büyük şampiyonluğum aile! 27.08.2025 | 21:55
00:36
Oyuncu Hayal Köseoğlu: Buna hazırlanmanın bir yolu yok! 27.08.2025 | 20:53
02:00
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’ya damga vuran o an: Beden dilinde anlaşamadık! 26.08.2025 | 23:39
00:54
00:24
Oyuncu Bestemsu Özdemir evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 25.08.2025 | 20:35
00:15
Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor | Video 25.08.2025 | 14:31
00:15
Neslihan Atagül minik bebeği Aziz'i paylaştı | Video 24.08.2025 | 14:47
00:10
Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: "O büyüsün ben küçüleyim" | Video 24.08.2025 | 14:04
00:26
01:18
00:47
00:17
00:31
Çocuklarına nazar değdi! Alişan'ın esprili tepkisi herkesi güldürdü | Video 21.08.2025 | 14:37
00:24
Seray Sever kaza yaptı! 20.08.2025 | 22:03
00:53
Pınar Altuğ'un yoga videosu başına dert oldu | Video 20.08.2025 | 10:33