Fahriye Evcen oğlu ile bahçe keyfini paylaştı, doğallığı büyüledi | Video

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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile 5 yıl önce evlenmiş, 3 yıl önce de oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 4 aylık hamile olan güzel oyuncu, evinin bahçesinde oğlu Karan ile bahçe keyfi yaptığı anları instagram hesabından paylaştı. Fahriye Evcen'in doğal haline takipçilerinden övgü yağdı.