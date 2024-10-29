Fahriye Evcen, oğullarının okuldaki 29 Ekim gösterisine gitti! İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğullarının o kutlaması!

Aile hayatlarıyla ve mutluluklarıyla sanat camiasından parmakla gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Kerem ve Karan adından iki oğlu var. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, her fırsatta oğullarıyla paylaşım yapıyor. Bu kez Fahriye Evcen, sosyal medyada iki oğlunun 29 Ekim gösterisini paylaştı. Kerem ve Karan’ın o sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Fahriye Evcen’in o paylaşımı!