Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Bu kez oğlu Karan | Video
Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile geçtiğimiz günlerde kar tatiline çıkan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Oğlu Karan Özçivit'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüleri yayınlayan Fahriye Evcen'in kar üzerindeki pozları büyük ilgi görmüştü. Karan'ın kar üzerindeki kayak görüntüleri de oldukça beğenildi ve "Yeteneği var, maşallah" dedirtti.
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