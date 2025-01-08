Video Magazin Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video

Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video

08.01.2025 | 16:04

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Durmaz’ın ifadesinde, "Konser verdiğim sırada arkama ledler ile yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Suç işleme kastım yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum’’ dediği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTUR, SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"
Öte yandan şüpheli Kerimcan Durmaz'ın hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Kimlik tespitinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz savunmasında ise sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadığını belirterek, "Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta'da konser verdiğim sırada arkama ledler ile yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Bunu konser esnasında fark etmedim, fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadım. Paylaşım yaptığım 4 video kaydı vardır, bunları da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum'' şeklinde konuştu.

"HANİ CASİNOLAR BİR ŞEYLER"
Hakimliğin kararında ise şüpheli Kerimcan Durmaz'ın konser sırasında arkada yasa dışı bahis sitelerinin reklamı bulunduğu sırada 'hani casinolar bir şeyler' şeklinde söylemde bulunduğu ve üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.
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