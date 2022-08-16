Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya bu defa da Kıraç'ın sahnesinde dans etti | Video

Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya işini yaparken hem müzik dinleyip hem de dans ettiği görüntülerin sosyal medyada gündem olmasıyla tanınmıştı.. Karakaya bu defa da Aksaray'da konser veren ünlü Şarkıcı Kıraç'ın sahnesinde dans etti. İşte o eğlenceli görüntüler...