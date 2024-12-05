Furkan Kızılay'dan sevgilisine Paris’te romantik teklif | Video
‘Çocuklar Duymasın’ dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Furkan Kızılay, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Tutku Yılmaz’a "Aşıklar Şehri" Paris'te evlilik teklifi etti.
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