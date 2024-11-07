Gülçin Ergül "Çok kilo almışsın" yorumlarına cevap verdi | Video

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi ile adını duyuran daha sonra bireysel olarak müzik hayatına devam eden Gülçin Ergül, hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi.