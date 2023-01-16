Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiğini iddia eden Bircan Bali'den yeni hamle! "HTS kayıtları gerçeği söyleyecek" | Video

Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam yaptığı paylaşımla ünlü bir oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini açıklamıştı. Bircan Bali, "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" diyerek yaptığı açıklama ile gündem oldu. Bircan Bali'nin iddia ettiği bileklerini keserek intihara teşebbüs eden ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu açıkladı. Sosyal medya intihara teşebbüs eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ı konuşuyor. Hafsanur Sancaktutan neden intihara teşebbüs etti? Hafsanur Sancaktutan'ın sağlık durumu nasıl? Hafsanur Sancaktutan'dan son dakika yanıt geldi. Sancaktutan'ın ardından Bircan Bali de bu iddiasını sürdürerek açıklama yaptı.