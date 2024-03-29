İbrahim Kutluay oğlu Ömer ile spor yaptığı anları paylaştı | Video
Deneyimli manken Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay geçtiğimiz günlerde 15 yaşına giren oğlu Ömer ile spor yaptığı anları paylaştı.
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