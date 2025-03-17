Kanserle savaşan Nursel Ergin, saçını kazıtıp göz yaşlarına boğuldu | Video
Son günlerde savaştığı meme kanseriyle adından sıkça söz ettiren Nursel Ergin, sosyal medya hesabında saçını kazıttığı anları paylaştı. Göz yaşlarına hakim olamayan Ergin, düştüğü notla takipçilerini hüzne boğdu... 'Bu anı asla unutmayacağım'
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