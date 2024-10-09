Kuruluş Osman’ın Komutanı Lucas’ı Özgür Çevik’in mutlu günü! Özgür Çevik evlendi!

Kuruluş Osman’ın Komutanı Lucas’ı ünlü oyuncu Özgür Çevik, bugün 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Özgür Çevik, bugün Hatice Kartoğlu ile evlendi. İşte Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu’nun düğününden o kareler!