Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den Özkan Uğur'a hüzünlü veda! "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" | Video

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur'un vefatı 7'den 70'e herkesi derinden etkiledi. Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Usta sanatçının en yakın dostları Mazhar Alanson ve Fuat Güner tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.