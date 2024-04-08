Video Magazin Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümünü yine unutmadı... Paylaşımı gündem oldu | Video
Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümünü yine unutmadı... Paylaşımı gündem oldu | Video

Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümünü yine unutmadı... Paylaşımı gündem oldu | Video

08.04.2024 | 11:45

Bir döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Oktay Kaynarca, bu rolü ile gönüllere taht kurmuştu. Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümünü yine unutmadı. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte usta oyuncunun büyük ilgi gören son paylaşımı…

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