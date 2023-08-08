Oryantal Asena’nın acı günü! | Video
Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran dansçı Asena Çakmak’ın babası 85 yaşında hayatını kaybederken, cenazeye katılan Asena’nın hayli üzgün olduğu görüldü.
Asena Çakmak'ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görülürken "Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm" diye konuştu. Asena ile annesi cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.
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