Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün kar keyfi | Video
Ünlü çift Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk son dönemde birbirleri hakkındaki açıklamalarla sıkça gündeme geldi. İkili birbirileri hakkında peş peşe açıklamalarda bulunmuş, Öztürk'ün 'Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder' sözüne karşılık Safiye Soyman, "Faik'i ben meşhur ettim ben olmazsam o biter" demişti. Akıllardaki, 'Araları bozuk mu?' sorusuna karşılık çiftten adeta cevap niteliğinde görüntüler ise gecikmedi
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