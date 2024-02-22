Sahneye alkollü çıkan ünlü şarkıcı Nev'e seyircilerden tepki! | Video

Ünlü şarkıcı Nev, dün akşam Antalya'da yer alan bir mekanda sahneye çıktı. Konuşmakta ve yürümekte zorlandığı dikkat çeken Nev'in, alkollü olduğu iddia edildi. Dinleyicileri, şarkı söyleyemeyecek durumda olan Nev'e tepki gösterdi. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.