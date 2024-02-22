Video Magazin Sahneye alkollü çıkan ünlü şarkıcı Nev'e seyircilerden tepki! | Video
Sahneye alkollü çıkan ünlü şarkıcı Nev'e seyircilerden tepki! | Video

Sahneye alkollü çıkan ünlü şarkıcı Nev'e seyircilerden tepki! | Video

22.02.2024 | 10:23

Ünlü şarkıcı Nev, dün akşam Antalya'da yer alan bir mekanda sahneye çıktı. Konuşmakta ve yürümekte zorlandığı dikkat çeken Nev'in, alkollü olduğu iddia edildi. Dinleyicileri, şarkı söyleyemeyecek durumda olan Nev'e tepki gösterdi. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

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