Şarkıcı Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen estetik açıklaması! Günel Zeynalova: Ben kendime bakıyorum!

Türkücü İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri Kızı Günel Zeynalova, ‘Oy Didem’ şarkısıyla hafızalara kazındı. 38 yaşındaki Günel Zeynalova, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Zeynalova, yıllar sonra geçirdiği estetik operasyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte Şarkıcı Günel Zeynalova’nın o dikkat çeken açıklamasının detayları!