Şef Mehmet Yalçınkaya, deprem bölgesinde barınaktaki hayvanları unutmadı | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra bölgeye giderek mutfak kuran ve depremzedeler için yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya ve bazı MasterChef Türkiye yarışmacıları, barınakta bulunan hayvanları da unutmadı. Mehmet Şef, barınağa giden yemekleri instagram hesabından paylaştı.