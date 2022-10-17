Solmaz Çiros’un düğündeki dansı çok konuşuldu! Eteğini yukarı kaldırıp... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
01:00
03:55
Tuğçe Kandemir, alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı | Video 14.10.2022 | 08:49
00:15
04:22
Düzce’de Ceza rüzgarı! On binler muhteşem konserde eğlendi | Video 13.10.2022 | 08:55
00:42
00:32
08:27
02:36
01:52
ABD'li şarkıcı Stacey Kent, AKM'de konser verdi | Video 10.10.2022 | 23:20
00:54
00:08
Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu | Video 10.10.2022 | 14:18
00:30
Sibel Can, oğlu Engincan'ın düğününde sahnede döktürdü | Video 10.10.2022 | 09:45
00:19
Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu | Video 09.10.2022 | 16:18
00:47
00:18
00:10
00:55
Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video 06.10.2022 | 09:22
00:32
00:19
Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı | Video 05.10.2022 | 11:59
Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros son dönemde değişimiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafta dudakları dalga konusu olan gelin adayı Solmaz bu sefer de sahne aldığı düğündeki dansıyla adından söz ettirdi. Solmaz'ın eteğini kaldırıp dans etmesi eleştiri yorumlarına sebep oldu.