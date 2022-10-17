Solmaz Çiros’un düğündeki dansı çok konuşuldu! Eteğini yukarı kaldırıp... | Video

Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros son dönemde değişimiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafta dudakları dalga konusu olan gelin adayı Solmaz bu sefer de sahne aldığı düğündeki dansıyla adından söz ettirdi. Solmaz'ın eteğini kaldırıp dans etmesi eleştiri yorumlarına sebep oldu.