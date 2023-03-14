Video Magazin Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı! | Video
Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı! | Video

Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı! | Video

14.03.2023 | 00:15

Son Dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber geldi. 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununu sahneleyen Haluk Bilginer, oyunun ikinci perdesinde fenalaştı. Haluk Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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