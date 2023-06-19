Sunucu Nursel Ergin eşi Murat Akyer’den boşandığını dans videosuyla duyurdu
Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapan Nursel Ergin özel hayatıyla gündemde. 2017 yılında Murat Akyer ile nikah masasına oturan Nursel Ergin iş insanıyla boşandığını dans ettikleri bir anı paylaşarak duyurdu.
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