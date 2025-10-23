Video Magazin Ufuk Beydemir’in o paylaşımına İpek Filiz Yazıcı’dan nispet gibi cevap!
Ufuk Beydemir’in o paylaşımına İpek Filiz Yazıcı’dan nispet gibi cevap!

Ufuk Beydemir’in o paylaşımına İpek Filiz Yazıcı’dan nispet gibi cevap!

23.10.2025 | 19:48

Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022 yılında oyuncu İpek Filiz Yazıcı’yla hayatını birleştirdi. 3 yıl evli kalan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir geçtiğimiz günlerde boşandı. Ayrılık sonrası Ufuk Beydemir’in anlamlı bir paylaşım yapması herkesin dikkatini çekti. O paylaşımdan sonra İpek Filiz Yazıcı’nın yaptığı paylaşım adeta ‘nispet yapıyor’ dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İpek Filiz Yazıcı’dan boşanma açıklaması. Bitmesi gerekiyordu bitti! 00:16
İpek Filiz Yazıcı'dan boşanma açıklaması. Bitmesi gerekiyordu bitti! 23.10.2025 | 20:28
İrem Helvacıoğlu’nun ölümden döndüğü anın kamera kayıtları ortaya çıktı! 01:20
İrem Helvacıoğlu’nun ölümden döndüğü anın kamera kayıtları ortaya çıktı! 23.10.2025 | 20:04
Ufuk Beydemir’in o paylaşımına İpek Filiz Yazıcı’dan nispet gibi cevap! 00:09
Ufuk Beydemir’in o paylaşımına İpek Filiz Yazıcı’dan nispet gibi cevap! 23.10.2025 | 19:48
Nagihan Karadere’nin gözündeki morluk hayranlarını korkuttu | Video 01:01
Nagihan Karadere’nin gözündeki morluk hayranlarını korkuttu | Video 23.10.2025 | 16:32
Seda Sayan’ın gençliğine benzetilmişti! Müstakbel gelin İlayda Alişan iddialara bakın ne cevap verdi! 00:14
Seda Sayan’ın gençliğine benzetilmişti! Müstakbel gelin İlayda Alişan iddialara bakın ne cevap verdi! 21.10.2025 | 20:52
İlker Aksum’un kızı Lila’nın dans ettiği anlara beğeni yağdı | Video 00:18
İlker Aksum'un kızı Lila'nın dans ettiği anlara beğeni yağdı | Video 21.10.2025 | 13:51
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden spor yaptığı anları paylaştı | Video 00:12
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden spor yaptığı anları paylaştı | Video 21.10.2025 | 12:05
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Çitos Efe’si Efe Koçtiğit’in son hali sosyal medyada ortaya çıktı! 00:14
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Çitos Efe’si Efe Koçtiğit’in son hali sosyal medyada ortaya çıktı! 19.10.2025 | 20:12
Yasemin Kay Allen ayağıyla piyano çaldı! Yeteneği ile adeta şov yaptı | Video 00:07
Yasemin Kay Allen ayağıyla piyano çaldı! Yeteneği ile adeta şov yaptı | Video 19.10.2025 | 14:47
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 01:36
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 17.10.2025 | 16:32
Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı! 00:25
Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı! 16.10.2025 | 20:21
Demet Şener gençlik sırrını açıkladı! 00:31
Demet Şener gençlik sırrını açıkladı! 15.10.2025 | 21:44
Yasemin Ergene’nin ayrıldığı eski eşi İzzet Özilhan ayrılığı çabuk atlattı! Eğlenirken görüntülendi! 00:12
Yasemin Ergene’nin ayrıldığı eski eşi İzzet Özilhan ayrılığı çabuk atlattı! Eğlenirken görüntülendi! 15.10.2025 | 21:06
Mert Yazıcıoğlu Orhan Gazi olduğu anları paylaştı! Yakışıklı oyuncu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı | Video 00:25
Mert Yazıcıoğlu "Orhan Gazi" olduğu anları paylaştı! Yakışıklı oyuncu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı | Video 15.10.2025 | 08:51
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel! 00:26
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel! 14.10.2025 | 23:14
Güllü’nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 03:19
Güllü'nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 14.10.2025 | 14:53
İzzet Yıldızhan’ın piyano başında fırtına estirdi! 10 sene daha böyle | Video 01:21
İzzet Yıldızhan'ın piyano başında fırtına estirdi! "10 sene daha böyle" | Video 14.10.2025 | 14:12
Burcu Kara büyüdüğü evden taşındı Maalesef vedalaşıyoruz | Video 01:37
Burcu Kara büyüdüğü evden taşındı "Maalesef vedalaşıyoruz" | Video 13.10.2025 | 11:41
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, yaşadığı süreci anlattı | Video 13:31
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, yaşadığı süreci anlattı | Video 12.10.2025 | 12:24
İşte Güllü’nün son anları! SABAH o görüntülere ulaştı | Video 00:17
İşte Güllü’nün son anları! SABAH o görüntülere ulaştı | Video 12.10.2025 | 12:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY