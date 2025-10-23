Ufuk Beydemir’in o paylaşımına İpek Filiz Yazıcı’dan nispet gibi cevap!

23.10.2025 | 19:48

Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022 yılında oyuncu İpek Filiz Yazıcı’yla hayatını birleştirdi. 3 yıl evli kalan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir geçtiğimiz günlerde boşandı. Ayrılık sonrası Ufuk Beydemir’in anlamlı bir paylaşım yapması herkesin dikkatini çekti. O paylaşımdan sonra İpek Filiz Yazıcı’nın yaptığı paylaşım adeta ‘nispet yapıyor’ dedirtti.