Ünlü manken Özge Ulusoy evleniyor mu? “Aslında evlilik için…”

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor. Özge Ulusoy, bugün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü mankene gazeteciler, ‘evleniyor musunuz? Evlilik teklifi aldınız mı?’ sorusunu sordu. İşte Özge Ulusoy’un dikkat çeken o cevabı!