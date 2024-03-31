Ünlü sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu | Video

Ünlü sanatçı Candan Ercetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Ercetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.