Ünlü sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu | Video
Ünlü sanatçı Candan Ercetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Ercetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Ünlü sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu | Video 31.03.2024 | 10:30
00:32
İbrahim Kutluay oğlu Ömer ile spor yaptığı anları paylaştı | Video 29.03.2024 | 10:15
00:32
Sosyal medya fenomeni Talu çifti, kuaförlerini de dolandırdı | Video 28.03.2024 | 14:24
02:36
00:57
Nurgül Yeşilçay 48 oldu! Yeni yaşını ti'ye aldığı videosu çok beğenildi 28.03.2024 | 15:33
00:13
00:18
04:59
00:22
00:53
Fenomen Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçtı | Video 25.03.2024 | 15:15
01:00
Popstar Abidin bambaşka bir hayat seçti, yeteneği değişmedi | Video 25.03.2024 | 10:37
03:17
Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama | Video 24.03.2024 | 16:23
02:29
Kadir İnanır'ın son durumunu Levent İnanır açıkladı | Video 24.03.2024 | 14:28
02:47
04:34
Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Video 22.03.2024 | 12:15
01:24
Pelin Akil, buz gibi sulara kendini böyle bıraktı | Video 21.03.2024 | 08:57
00:24
Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov | Video 20.03.2024 | 13:54
00:21
01:29