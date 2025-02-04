Video Magazin Ünlülerin tefecisi suçüstü yakalandı: Sanatçı Seda Sayan ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi | Video
Ünlülerin tefecisi suçüstü yakalandı: Sanatçı Seda Sayan ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi | Video

Ünlülerin tefecisi suçüstü yakalandı: Sanatçı Seda Sayan ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi | Video

04.02.2025 | 14:10

Yürütülen tefecilik soruşturmasında haklarında yakalama kararı olan ve “ünlülerin tefecisi” olarak bilinen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, ünlü sanatçı Seda Sayan’ın mağdurlar arasında yer aldığı ve “mağdur” sıfatıyla polise ifade verdiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda tefecilik suçuna karıştıkları anlaşılan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında 1 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, kamuoyunda "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Israrlı şekilde rahatsız edilen, ikamet ve iş yerine kalabalık grupla gelip tehdit edilen K.A.'nın mağdur olarak yaptığı suç duyurusu üzerine harekete geçen polis, Şişli'de bir işletmeye "müşteri" kılığında suçüstü yaptı. Söz konusu işletmede bulunan Z.B., "tefecilik" ve "nitelikli tehdit" suçlarının faili olduğu yönünde bulgular elde edilerek gözaltına alındı. Adreste tefecilik suçuna konu senetler, faizli borç ilişkisine girilen çok sayıda şahsın yer aldığı isim listesi, tefecilik suçuna konu ödemelerin takibinin sağlandığı ayrıntılı excel dokümanları ele geçirildi ve dijital materyallere el konuldu. Şüpheliye ait dijital malzemelerin incelemelerinde Z.B.'nin yüksek faiz karşılığı borç verdiği birçok mağdurla ilgili listenin olduğu anlaşıldı. Kimlik bilgileri saptanan zanlılar emniyete götürüldü. Soruşturma çerçevesinde iki mağdurun ifadesinde, Z.B.'nin, kamuoyunda sanatçıların tefecisi olarak bilinen Ö.B.'nin kardeşi olduğu ve ortak tefecilik yaptıkları anlaşılırken, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödedikleri kaydedildi.
Alınan ifadelerin ardından aralarında aralarında Ö.B.'nin de olduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve işyeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi. Bu kapsamda Ö.B.'nin evindeki aramada ele geçen belgelerde, ünlü sanatçının da mağdur kişiler arasında olduğu ileri sürüldü.

3 Şubat Pazartesi günü adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, soruşturma dosyasında "mağdur" olarak yer alan ünlü sanatçı Seda Sayan, polise ifade verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlülerin tefecisi suçüstü yakalandı: Sanatçı Seda Sayan ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi | Video 00:11
Ünlülerin tefecisi suçüstü yakalandı: Sanatçı Seda Sayan ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi | Video 04.02.2025 | 14:10
İdo Tatlıses küçük oğluna su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar! 00:17
İdo Tatlıses küçük oğluna su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar! 04.02.2025 | 11:50
Tavanı eskimiş ve çökmüş… Berdan Mardini Amerika’nın gerçek yüzünü gösterdi! 00:57
Tavanı eskimiş ve çökmüş… Berdan Mardini Amerika’nın gerçek yüzünü gösterdi! 04.02.2025 | 07:37
Yalın’dan pazar paylaşımı! Hayranlarından bu video ile tam not aldı | Video 00:53
Yalın'dan pazar paylaşımı! Hayranlarından bu video ile tam not aldı | Video 02.02.2025 | 15:38
Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Ferdi Tayfur’u böyle andı | Video 00:10
Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Ferdi Tayfur'u böyle andı | Video 02.02.2025 | 14:33
Gökhan Türkmen’den Mert Demir’e Emek hırsızlığı sözleri! Biraz fazla esinleniyor! | Video 00:56
Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e "Emek hırsızlığı" sözleri! "Biraz fazla esinleniyor!" | Video 02.02.2025 | 12:54
Yıldız Tilbe kombiniyle yine dikkat çekmeyi başardı! Bir yeşil bir mavi renk olan ayakkabısıyla böyle görüntülendi | Video 00:48
Yıldız Tilbe kombiniyle yine dikkat çekmeyi başardı! Bir yeşil bir mavi renk olan ayakkabısıyla böyle görüntülendi | Video 01.02.2025 | 12:41
Bir süredir paylaşım yapmayan Tanyeli’den açıklama geldi: Canımın derdine düşmüş durumdayım... 00:45
Bir süredir paylaşım yapmayan Tanyeli'den açıklama geldi: "Canımın derdine düşmüş durumdayım..." 30.01.2025 | 14:40
Demet Akalın kızı Hira ile böyle dans etti | Video 00:12
Demet Akalın kızı Hira ile böyle dans etti | Video 30.01.2025 | 11:09
Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner’den Eyfel Kulesi önünde romantik dans! | Video 00:17
Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner'den Eyfel Kulesi önünde romantik dans! | Video 30.01.2025 | 08:52
Nurgül Yeşilçay’dan sevgilisi Necati Kocabay’a doğum günü sürprizi! | Video 00:19
Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisi Necati Kocabay'a doğum günü sürprizi! | Video 29.01.2025 | 16:48
Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde duygularını anlattı! Baba olamayacağım diyordum ama... | Video 04:35
Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde duygularını anlattı! "Baba olamayacağım diyordum ama..." | Video 29.01.2025 | 15:55
Selena Gomez gözyaşları içinde Trump’a tepki gösterdi! Tüm halkım tehdit altında | Video 00:32
Selena Gomez gözyaşları içinde Trump’a tepki gösterdi! "Tüm halkım tehdit altında" | Video 28.01.2025 | 14:54
Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti! 00:25
Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti! 28.01.2025 | 14:41
Şarkıcı Ceylan halay çekerken adeta kendinden geçti! İşte o anlar… | Video 00:40
Şarkıcı Ceylan halay çekerken adeta kendinden geçti! İşte o anlar… | Video 28.01.2025 | 12:25
Tuba Büyüküstün Paris’i salladı! Kıyafetiyle herkesi büyüledi: Böyle güzelini görmedik... | Video 00:09
Tuba Büyüküstün Paris'i salladı! Kıyafetiyle herkesi büyüledi: "Böyle güzelini görmedik..." | Video 28.01.2025 | 08:46
Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı! 00:21
Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı! 27.01.2025 | 09:11
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında | Video 00:29
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında | Video 26.01.2025 | 16:47
Ziyaretçileri hastaneden kovan Tanyeli’den kötü haber! Bu çıkışının sebebi son paylaşımıyla ortaya çıktı! Meğer 4 gündür... | Video 01:01
Ziyaretçileri hastaneden kovan Tanyeli'den kötü haber! Bu çıkışının sebebi son paylaşımıyla ortaya çıktı! Meğer 4 gündür... | Video 23.01.2025 | 09:41
Aslı Enver takipçilerini maziye götürdü! Çocukluk hallerini paylaştı! 00:24
Aslı Enver takipçilerini maziye götürdü! Çocukluk hallerini paylaştı! 21.01.2025 | 12:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA