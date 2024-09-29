Vedat Milor, yeni tartışma başlattı: "Menemen beyaz peynirli mi, beyaz peynirsiz mi olur" | Video

Daha önce sosyal medyayı "Menemen, soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasını başlatan ünlü gurme Vedat Milor, yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Menemenin üzerine beyaz peynir koyulabileceğini belirten Vedat Milor, "Menemen elbette soğanlı olacak. Ama asıl soru menemen beyaz peynirli mi, beyaz peynirsiz mi olur?” diyerek sosyal medya hesabından bir video paylaştı.