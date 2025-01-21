Zara'nın Fransızca performansı hayran bıraktı! Je ta'ime şarkısını seslendirdi | Video
Ünlü şarkıcı Zara, İstanbul’da çıktığı sahnede ‘Je t’aime’ şarkısını seslendirdi. O performansı çok beğenildi.
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