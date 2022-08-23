Zeynep Koçak'tan Oğuzhan Koç'a "aldatma" iması! Ortalık yıkıldı, özür diledi | Video

Oyuncu ve senarist Zeynep Koçak instagram'da bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak!" deyince olay çıktı! Bilindiği üzere Zeynep Koçak uzun zaman Oğuzhan Koç ile bir ilişki yaşamış ve bu aşk Oğuzhan Koç'un Zeynep Koçak'ı Yağmur Tanrısevsin ile aldattığı iddialarıyla son bulmuştu.