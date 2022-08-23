Zeynep Koçak'tan Oğuzhan Koç'a "aldatma" iması! Ortalık yıkıldı, özür diledi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
00:40
00:36
Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video 22.08.2022 | 10:30
00:11
01:44
00:56
Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser | Video 19.08.2022 | 19:52
00:41
00:57
Demet Şener günlük spor rutinini paylaştı, fit vücudu hayran bıraktı | Video 18.08.2022 | 09:39
00:25
Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı | Video 18.08.2022 | 09:28
00:21
Ece Erken kırmızı bikinisiyle plajı yıktı geçti | Video 17.08.2022 | 14:42
00:14
02:28
01:12
00:19
00:12
00:18
00:46
Yarın evlenecek olan Petek Dinçöz kına gecesi yaptı | Video 15.08.2022 | 23:52
00:37
00:32
Oyuncu ve senarist Zeynep Koçak instagram'da bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak!" deyince olay çıktı! Bilindiği üzere Zeynep Koçak uzun zaman Oğuzhan Koç ile bir ilişki yaşamış ve bu aşk Oğuzhan Koç'un Zeynep Koçak'ı Yağmur Tanrısevsin ile aldattığı iddialarıyla son bulmuştu.