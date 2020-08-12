atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa yakında başlıyor! Maria ve Mustafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? | Video

Atv ekranlarında yeni başlayacak olan Maria ve Mustafa dizisi yayınladığı tanıtım filmiyle izleyenlerinin dikkatini üzerine topluyor. Çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen yapımın başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May gibi ünlü isimler yer alıyor. Öte yandan dizide yabancı bir kız ile Türk gencin aşk hikayesi konu ediniyor. Peki, Maria ve Mustafa dizisi ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? Maria ve Mustafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

MARIA VE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.