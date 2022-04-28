Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 29. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “İntikam için geldik”
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölümüyle ekranalara gelmeye hazırlanıyor. Seyircilerin merakla beklediği Barbaroslar fragmanı yayınlandı. Hızır Reis ve Oruç Reis kadınları kurtarmak için yola çıkıyor! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 29. Bölüm 2. Fragmanı izle! İşte Barbaroslar yeni bölüm fragmanı…
Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Aslantepe, Pelin Akil ve Cemre Gümeli gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü ile heyecan yaratıyor. Meryem ve Isabel Cezayir'de esir alınıyor. İşte, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. Bölüm 2. Fragmanı… Barbaroslar yeni bölüm fragmanı izle!