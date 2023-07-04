Dönence 1. Bölüm izle! Kanal D canlı yayın ile Dönence izle full HD | VİDEO 04.07.2023 | 18:37 Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dönence 1. Bölüm izle araştırmaları başladı. Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu gibi isimleri bir araya getiren yapım Gece’nin İstanbul’dan Foça’ya uzanan hayatını anlatan dizinin ilk bölümü gündemdeki yerini aldı. Dönence izle Kanal D canlı yayın ile araştırılıyor. 4 Temmuz 2023 tarihli yapım her hafta Salı günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte, Dönence 1. Bölüm izle ekranı… VİDEO DEVAM EDİYOR

Dönence ilk bölüm izle Kanal D dizi ekranı ile araştırılıyor. Gece ve Özgür'ün tanışma hikayelerine odaklanacak yapımda genç oyunculara Emre Kınay ve Didem İnselel eşlik ediyor. Dönence 1. Bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Dizinin takipçileri hikaye başlangıcını kaçırmamak için ilk bölümü takip ediyor. İşte, Dönence izle linki…

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