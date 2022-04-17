Gönül Dağı 61. bölüm fragmanı... Gönül Dağı'nın yeni bölümünden ilk görüntüler | Video
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TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü soluksuz izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Gönül Dağı 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Gönül Dağı 61. Bölüm fragman detayları...