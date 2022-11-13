Gönül Dağı 77. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Gönül Dağı'nda Mahmut Tuncer sürprizi || VİDEO

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son olarak 76. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından yeni bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, ‘’Gönül Dağı 77. bölüm fragmanı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. İşte TRT 1 ile Gönül Dağı 77. bölüm fragmanı izle videosu ve yeni bölümden detaylar...

TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisi 12 Kasım Cumartesi akşamı 76. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Son bölümün ardından izleyiciler, ''Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Gönül Dağı 77. bölüm fragmanı TRT 1 tarafından paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümüne ünlü türkücü Mahmut Tuncer konuk oluyor. İşte TRT 1 ile Gönül Dağı 77. bölüm fragmanı izle videosu ve yeni bölümden detaylar...