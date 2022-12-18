Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı yayında: Demek ki bizim de arabalarımız olabilirmiş!

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yeni bölüm ardından yanıt aramaya başlamıştı. TRT 1 ile beklenen yeni bölüm fragmanı yayında. Amcaoğulları coğrafyalarının sınırlarını anladıkları bir an yaşar. Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı izle ekranı paylaşıldı. İşte, gelecek hafta olacaklar ve Gönül Dağı fragmanı…

Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı izle linki paylaşıldı. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen yapımın gelecek haftadan ilk kareleri paylaşıldı. Yeni bölüm 24 Aralık tarihinde yayında olacak. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle ekranı TRT 1 ile yayında. İşte, Gönül Dağı fragmanı izle!