Hercai 33. son bölüm tamamı full izle - Yeni bölümde geçmişteki büyük gerçek! | Video

Atv'nin en sevilen dizilerinden Hercai dün akşam yepyeni bölümüyle ekranlara geldi. Hercai'nin 33. son bölümü yine nefes kesti. Hayranlarının merakla ve ilgiyle izlediği yeni bölümde neler oldu? Hercai'nin 33. bölümünde Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Hercai 33. son bölümünü aşağıdaki linkten hemen izleyebilirsiniz. "Azize Aslanbey sana yalan söylemiş evlat!"

HERCAİ 33. SON BÖLÜM TAMAMINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

HERCAİ 33. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz.

Ortaklık devam ediyor

Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer.

Savaşın dengeleri değişiyor!

Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.