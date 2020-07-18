Milyoner'de ilginç soru: Vombat ve Okapi hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
01:01
00:27
01:05
Gençliğim Eyvah 5. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 13.07.2020 | 14:56
00:45
Gençliğim Eyvah 4. Bölüm fragmanı yayınlandı izle | Video 06.07.2020 | 16:47
00:48
01:29
Çatı Katı Aşk 1. Bölüm Fragmanı | Video 02.07.2020 | 00:47
07:28
01:05
Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm Fragmanı - Sezon finali | Video 30.06.2020 | 23:45
05:40
01:00
00:40
00:59
08:59
01:00
00:15
00:42
01:03
01:34
01:02
Sefirin Kızı sezon finali fragmanı yayınlandı | Video 19.06.2020 | 12:23
Kim Milyoner Olmak İster 907. yeni bölümü ile atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Yarışmanın başlarında, başarılı performansı ile 30 bin TL değerindeki soruya kısa sürede ulaşan yarışmacı, "Vombat" ve "Okapi" hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? sorusunun yanıtı için bir süre düşündü. Peki, yarışmacı "Vombat" ve "Okapi" hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? sorusuna ne yanıt verdi ve doğru cevap ne?
"Vombat" ve "Okapi" hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır?
A)Kuşlar
B)Balıklar
C)Sürüngenler
D)Memeliler
Doğru Cevap: D)Memeliler