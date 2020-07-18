Milyoner'de ilginç soru: Vombat ve Okapi hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? | Video

Kim Milyoner Olmak İster 907. yeni bölümü ile atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Yarışmanın başlarında, başarılı performansı ile 30 bin TL değerindeki soruya kısa sürede ulaşan yarışmacı, "Vombat" ve "Okapi" hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? sorusunun yanıtı için bir süre düşündü. Peki, yarışmacı "Vombat" ve "Okapi" hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? sorusuna ne yanıt verdi ve doğru cevap ne?

"Vombat" ve "Okapi" hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır?

A)Kuşlar

B)Balıklar

C)Sürüngenler

D)Memeliler

Doğru Cevap: D)Memeliler