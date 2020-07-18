Video Medya Milyoner'de ilginç soru: Vombat ve Okapi hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? | Video

Milyoner'de ilginç soru: Vombat ve Okapi hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? | Video

Milyoner'de ilginç soru: Vombat ve Okapi hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? | Video
18.07.2020 | 21:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Milyoner'de ilginç soru: Vombat ve Okapi hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? | Video 03:50
Milyoner'de ilginç soru: Vombat ve Okapi hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? | Video 18.07.2020 | 21:42
Şampiyon 30. Bölüm 16 Temmuz 2020 Perşembe İmkansız aşkta gözyaşlarına boğan acı | Video 01:01
Şampiyon 30. Bölüm (16 Temmuz 2020 Perşembe) İmkansız aşkta gözyaşlarına boğan acı | Video 16.07.2020 | 15:34
atv ekranında yeni bir yarışma başlıyor! 'ŞANS KAPIYI ÇALINCA' yakında atv'de | Video 00:27
atv ekranında yeni bir yarışma başlıyor! 'ŞANS KAPIYI ÇALINCA' yakında atv'de | Video 16.07.2020 | 11:27
Gençliğim Eyvah 5. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 01:05
Gençliğim Eyvah 5. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 13.07.2020 | 14:56
Gençliğim Eyvah 4. Bölüm fragmanı yayınlandı izle | Video 00:45
Gençliğim Eyvah 4. Bölüm fragmanı yayınlandı izle | Video 06.07.2020 | 16:47
Şampiyon 29. Bölüm 9 Temmuz 2020 Çarşamba İmkansız aşka ölümcül darbe | Video 00:48
Şampiyon 29. Bölüm (9 Temmuz 2020 Çarşamba) İmkansız aşka ölümcül darbe | Video 03.07.2020 | 17:37
Çatı Katı Aşk 1. Bölüm Fragmanı | Video 01:29
Çatı Katı Aşk 1. Bölüm Fragmanı | Video 02.07.2020 | 00:47
Müge Anlı tamamı tek parça 1 Temmuz 2020 Çarşamba atv izle! Minik İkranur'u dere yatağına kim götürdü? | Video 07:28
Müge Anlı tamamı tek parça (1 Temmuz 2020 Çarşamba) atv izle! Minik İkranur'u dere yatağına kim götürdü? | Video 01.07.2020 | 11:21
Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm Fragmanı - Sezon finali | Video 01:05
Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm Fragmanı - Sezon finali | Video 30.06.2020 | 23:45
Son dakika: Müge Anlı'da şok sözler... 'Karısını öldürdükten sonra çocuğunu... | Video 05:40
Son dakika: Müge Anlı'da şok sözler... 'Karısını öldürdükten sonra çocuğunu... | Video 30.06.2020 | 12:20
Survivor'da Nisa'nın ses kaydı ortaya çıktı! İşte Sercan Yıldırım hakkındaki o sözleri | Video 01:00
Survivor'da Nisa'nın ses kaydı ortaya çıktı! İşte Sercan Yıldırım hakkındaki o sözleri | Video 30.06.2020 | 09:40
Payitaht Abdülhamid 118. Bölüm 26 Haziran 2020 Cuma İhanet, intikam çetesine ölümcül darbe | Video 00:40
Payitaht Abdülhamid 118. Bölüm (26 Haziran 2020 Cuma) İhanet, intikam çetesine ölümcül darbe | Video 26.06.2020 | 14:17
Şampiyon 27. Bölüm 25 Haziran 2020 Perşembe Mezar başında büyük yemin | Video 00:59
Şampiyon 27. Bölüm (25 Haziran 2020 Perşembe) Mezar başında büyük yemin | Video 25.06.2020 | 13:15
Müge Anlı 24 Haziran 2020 Çarşamba tamamı tek parça izle! Vahşi cinayette gözyaşlarına boğan flaş gelişme | Video 08:59
Müge Anlı (24 Haziran 2020 Çarşamba) tamamı tek parça izle! Vahşi cinayette gözyaşlarına boğan flaş gelişme | Video 24.06.2020 | 12:12
Canan Uzerli'nin kardeşi Meryem Uzerli için yazdığı şarkı, Uzak Yüce Dağlarda | Video 01:00
Canan Uzerli'nin kardeşi Meryem Uzerli için yazdığı şarkı, Uzak Yüce Dağlarda | Video 24.06.2020 | 11:32
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e sürpriz! Sosyal medyada beğeni topladı | Video 00:15
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e sürpriz! Sosyal medyada beğeni topladı | Video 24.06.2020 | 11:07
Gençliğim Eyvah 3. Bölüm 29 Haziran 2020 Pazartesi Babasının kim olduğunu nasıl bulacak? | Video 00:42
Gençliğim Eyvah 3. Bölüm (29 Haziran 2020 Pazartesi) Babasının kim olduğunu nasıl bulacak? | Video 23.06.2020 | 09:49
Zalim İstanbul'dan yürekleri yakan acı veda! Zalim İstanbul 39. Son Bölüm Final Fragmanı yayınlandı | Video 01:03
Zalim İstanbul'dan yürekleri yakan acı veda! Zalim İstanbul 39. Son Bölüm Final Fragmanı yayınlandı | Video 22.06.2020 | 11:40
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf! Cemal Can ile 5 ay evli kaldık aldattığı için bitti! | Video 01:34
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf! "Cemal Can ile 5 ay evli kaldık aldattığı için bitti!" | Video 20.06.2020 | 16:45
Sefirin Kızı sezon finali fragmanı yayınlandı | Video 01:02
Sefirin Kızı sezon finali fragmanı yayınlandı | Video 19.06.2020 | 12:23

Kim Milyoner Olmak İster 907. yeni bölümü ile atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Yarışmanın başlarında, başarılı performansı ile 30 bin TL değerindeki soruya kısa sürede ulaşan yarışmacı, "Vombat" ve "Okapi" hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? sorusunun yanıtı için bir süre düşündü. Peki, yarışmacı "Vombat" ve "Okapi" hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? sorusuna ne yanıt verdi ve doğru cevap ne?

VİDEO DEVAM EDİYOR

"Vombat" ve "Okapi" hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır?

A)Kuşlar

B)Balıklar

C)Sürüngenler

D)Memeliler

Doğru Cevap: D)Memeliler

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA