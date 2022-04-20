Oğlum 11. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Sen bir insana çarptın!”

Oğlum dizisi Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Oklar Tuğrul’a dönünce göz altı süreci başlar. Durum karşısında şok olan Efe ve Zeynep Tuğrul hakkında farklı görüşlere sahiptir. Bu noktada Sedat Zeynep’e Tuğrul’un böyle bir şey yapıp yapamayacağını sorar. Oğlum yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Show TV Oğlum 11. Bölüm 2. Fragmanı izle!

Başrollerini Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder ve Fayyaz Duman gibi isimlerin paylaştığı Oğlum dizisi Show TV ekranlarında heyecanla devam ediyor. Oğlum 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Okların döndüğü Tuğrul suçsuz olduğunu haykırır ancak kimse o kadar emin olamaz. Oğlum yeni bölüm fragmanı izle! İşte Oğlum 11. Bölüm 2. Fragmanı…