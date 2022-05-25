Oğlum 15. Bölüm final fragmanı yayında! “O da ayağını burkmuştu”

Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum 15. final bölümü ile erkenden ekranlara veda ediyor. 15. Bölümde final yapacak Oğlum final fragmanı yayında! Kaan’ın katili ortaya çıkarken bu kez Efe aynı kaderle karşı karşıya. Meliha Efe’yi kaçırıyor. İşte Show TV Oğlum final fragmanı izle!

Başrollerini Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder gibi isimlerin paylaştığı Oğlum 15. Bölüm ile ekranlara veda ediyor. Kaan'ın katilinin Meliha olduğu ortaya çıkarken bu kez Efe aynı kaderi yaşıyor. Peki, Efe ölecek mi? Oğlum final fragmanı izle linki paylaşıldı. İşte Show TV Oğlum 15. Bölüm final fragmanı izle!