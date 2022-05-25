Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Oğlum 15. Bölüm final fragmanı yayında! “O da ayağını burkmuştu” 25.05.2022 | 16:14
00:57
Kara Tahta 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Ben bıraktığın gibiyim” 25.05.2022 | 16:07
00:40
01:01
01:09
02:36
01:01
Baba 14. Bölüm fragmanı yayında! “Kadir ne yaparsan yap ama adaletli ol” 24.05.2022 | 13:50
00:49
Destan 24. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Yeniden doğdum” 24.05.2022 | 13:31
00:50
01:03
01:01
02:53
02:41
01:26
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 23.05.2022 | 13:49
01:54:55
02:14
Hegemonya 2. bölüm fragmanı yayınlandı! 22.05.2022 | 23:01
00:57
Aziz 26. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Neredesin Efnan” 20.05.2022 | 14:30
01:02
02:01
Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum 15. final bölümü ile erkenden ekranlara veda ediyor. 15. Bölümde final yapacak Oğlum final fragmanı yayında! Kaan’ın katili ortaya çıkarken bu kez Efe aynı kaderle karşı karşıya. Meliha Efe’yi kaçırıyor. İşte Show TV Oğlum final fragmanı izle!
Başrollerini Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder gibi isimlerin paylaştığı Oğlum 15. Bölüm ile ekranlara veda ediyor. Kaan'ın katilinin Meliha olduğu ortaya çıkarken bu kez Efe aynı kaderi yaşıyor. Peki, Efe ölecek mi? Oğlum final fragmanı izle linki paylaşıldı. İşte Show TV Oğlum 15. Bölüm final fragmanı izle!