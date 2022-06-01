Seversin 1. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D'nin yeni dizisi Seversin ilk bölümü izleyici ile buluşuyor!

Seversin ilk bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında başlıyor. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün paylaştığı Seversin 1. Bölüm fragmanı ile diziden ilk kareleri yayınladı. Asya ve Tolga’nın ilginç aşkını konu edinen dizi seyircisi ile buluşuyor. İşte Kanal D Seversin 1. Bölüm fragmanı izle!

Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük gibi genç yeteneklerin paylaştığı Seversin ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Nergis Kumbasar ve Zeynep Kankonde gibi usta isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Seversin 1. Bölüm fragmanı izleyici tarafından ilgiyle karşılandı. İşte Seversin ilk bölüm fragmanı izle!