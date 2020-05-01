Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı (1 Mayıs 2020 Cuma) | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle özel bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel mesajında; "Göreve geldiğimiz günden bu yana hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik" ifadelerine yer verdi.