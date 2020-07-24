Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ve yakın arkadaşı Danla Bilic, Çeşme'de Şeyma Subaşı ile buluştu | Video
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Survivor 2020 sezonunda şampiyon olan Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı Danla Bilic ile Çeşme'de yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. 'Survivor' yarışması için yaklaşık beş ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Cemal Can Canseven, İstanbul Galataport’ta yapılan finalin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gidermeye başladı. Son olarak Cemal Can ve Danla Bilic, Çeşme'de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile buluştu.