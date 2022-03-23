Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça izle! Üç Kız Kardeş Son Bölüm Full izle | Video

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş 22 Mart Salı akşamı 5. bölümüyle ekranlarda yer aldı. Üç Kız Kardeş'in son bölümünde neler yaşandığı diziyi izleyemeyen izleyiciler tarafından internette araştırılıyor. Türkan, Somer'in tüm ısrarlarına rağmen ondan boşanmamaya kararlıdır. Rüçhan ise Mine'nin oğlundan hamile olduğunu öğrenince harekete geçer. Peki Somer bu durumda ne yapacaktır? Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça 'https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler/uc-kiz-kardes-son-bolum' linkinden izlenebilir...

Somer, Türkan'ın boşanmak istemediğini öğrenince bir çıkış yolu bulmaya çalışır. Rüçhan'ın Türkan'a yaptığı işkenceyi kabul edemeyen Somer, bunun hesabını sorar. Somer ve Rüçhan'ın tartıştığını duyan Türkan, Somer'in sözlerine dayanamadı ve evi terk eder. Somer, avukata talimat vererek boşanma işlemlerini başlatır. Türkan'ı kahvaltı yapma bahanesiyle dışarıya çıkaran Somer, avukata haber vermiştir. Türkan, boşanma evraklarını görünce şoke olur. Somer'den boşanmayacağını bir kez daha söyleyen Türkan, boşanma dilekçesini imzalamaz. Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebilecek mi?

Somer, ultrason fotoğrafını cebinde bırakınca evdeki yardımcı fotoğrafı görüp Rüçhan'a götürür. Bebeğin fotoğrafının Mine'ye ait olduğunu gören hemen Mine'nin evine gider. Rüçhan, Mine'ye bebeğin Somer'den olup olmadığını öğrenmek istediğini söyleyip birlikte doktora gideceklerini söyler.

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Derya ise Dönüş'ün gizli saklı deftere bir şeyler yazdığını fark eder. Ancak bu yaptığı ortaya çıkarsa Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır. Türkan, Mine'yle sık sık karşılaşmaya başlar. Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer. Mine'nin kapısını çalan Türkan, Somer'le ilgili ne konuşacak?



