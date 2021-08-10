VAV TV CANLI YAYIN İzle! Vav TV Millet Kıraathanesi Canlı Yayını izle

Vav TV 'Millet Kıraathanesi' 09.08.2021 Pazartesi canlı yayınında; (09.08.2021 Pazartesi) Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ve Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar'ın konuğu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan oldu. VAV TV canlı yayın izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...

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