Video Medya Yalı Çapkını 14. Bölüm izle! Star TV canlı izle ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm izle | Video
Yalı Çapkını 14. Bölüm izle! Star TV canlı izle ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm izle | Video

Yalı Çapkını 14. Bölüm izle! Star TV canlı izle ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm izle | Video

23.12.2022 | 16:46

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STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 23 Aralık Cuma akşamı 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin sıkı takipçileri, Yalı Çapkını 14. bölüm izle ekranı için araştırmalarına başladı. Yalı Çapkını 14. Bölümde neler olacak? Seyran'ın Ferit'i öpmesi Ferit'i yolundan döndürmeye yetmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır. Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır. Yalı Çapkını 14. Bölüm ‘https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler’ linki ile canlı izle!

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