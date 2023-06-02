Yalı Çapkını 35. Bölüm izle Star TV dizi ekranı yayında: Yalı Çapkını canlı izle | VİDEO

Star TV canlı yayın Yalı Çapkını 35. Bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Yeni bölümde Fuat’ın ölümü zaten karışık olan ilişkileri çıkmaza sokar. Seyran ve Ferit Kazım’ın zoruyla ayrı düşer. Bir yandan Tarık giderek daha da büyük bir tehlike haline gelir. Yalı Çapkını son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. 2 Haziran 2023 tarihli bölüm ekranlarda. İşte, Yalı Çapkını 35. Bölüm izle Star TV ekranı…