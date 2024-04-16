Video Medya Yalı Çapkını 66. Bölüm fragmanı yayınlandı: Sizin günahlarınızın bedelini Seyran ödüyor!
Yalı Çapkını 66. Bölüm fragmanı yayınlandı: Sizin günahlarınızın bedelini Seyran ödüyor!

Yalı Çapkını 66. Bölüm fragmanı yayınlandı: Sizin günahlarınızın bedelini Seyran ödüyor!

16.04.2024 | 16:01

Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 66. bölüm 2. fragmanı ile nefesleri kesti. Hattuç ve Halis'in günahlarının bedelinin Ferit ve Seyran’dan çıkarılması ve Seyran’ın yakarışı, çırpınışı yeni bölüm fragmanına damgasını vururken diğer tarafta Şehmuz’la yakalanmasının ardından yalıdan kapı dışarı edilen İfakat’ın başına gelenler dizinin sıkı takipçileri tarafından coşkuyla karşılandı. İşte Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.

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Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük ilgiyle izlenilen Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına Seyran'ın işkence görürken yaşadığı acı, Ferit'in Seyran'ı çaresizce bulmaya çalışması damga vurdu. İşte Yalı Çakını 66. bölüm fragmanı.

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