Video Medya Yılbaşında Burak Kut atv ekranlarında! 'Kim Milyoner Olmak İster' Yılbaşı Özel Bölümü tanıtımı | Video

Yılbaşında Burak Kut atv ekranlarında! 'Kim Milyoner Olmak İster' Yılbaşı Özel Bölümü tanıtımı | Video

Yılbaşında Burak Kut atv ekranlarında! 'Kim Milyoner Olmak İster' Yılbaşı Özel Bölümü tanıtımı | Video
30.12.2020 | 18:22

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Kenan İmirzalıoğlu ile "Kim Milyoner Olmak İster?" Yılbaşı Özel Perşembe 20.00'de atv'de.

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atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı özel bölümü ile çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00'de atv'de!

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